أمريكا.. مسلمون يفتتحون عيادة بـ«فلوريدا» لعلاج الفقراء مجاناً

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كشفت صحيفة ‘‘أورلاندو سنتينل‘‘ الأمريكية، أن مسلمين في فلوريدا الوسطى، افتتحوا عيادة بالمجان أمس الجمعة، والتي ستخدم الفقراء وغير المؤمن عليهم من كافة أطياف المجتمع الأمريكي، في تحرك يأملون في أن يساهم في التصدي للصورة السلبية المرسومة عن الإسلام.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في العيادة خلال أيام الجمعة، ثم يزداد تدريجياً إلى 3 أيام في الأسبوع في غضون شهر، أو اثنين إلى أن يصبح العمل فيها 5 أيام أسبوعياً.

وقال عاطف فريد، رئيس المراكز الطبية للمسلمين في أمريكا: ‘‘إن الهدف هو خدمة الإنسانية دون قيد أو شرط، والكل مرحب به‘‘ موضحاً، أن المسجد في ‘‘فلوريدا الوسطى‘‘ يصلي فيه 40 طبيباً، وقد تطوع منهم 11 للعمل بالعيادة المجانية.

وذكرت الصحيفة أن العيادة من المقرر أن تقدم خدمات الرعاية الصحية العامة للفقراء في 3 مقاطعات هناك، وبإمكان المرضى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للعيادة.

ولاقت الخطوة ترحيباً من قيادات مجتمعية محلية من غير المسلمين، أكدوا على أن أي شخص سيتم علاجه هناك سيخرج بوجهة نظر جيدة عن الإسلام؛ لأن الآلاف في “فلوريدا الوسطى” في حاجة للعلاج في عيادات كهذه.

وكشفت الصحيفة عن أن كثيراً من الأطباء المسلمين هناك متطوعون بالفعل في عيادات رعاية صحية أخرى غير ربحية، وتمكن المسلمون من جمع 250 ألف دولار لشراء وإعادة تجديد مبنى العيادة التي كانت عبارة عن مكتب سابق لطبيب.