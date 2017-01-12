 تركيا تُوقِف صينيَّيْن لصلتهما بهجوم ملهى إسطنبول | صحيفة تواصل الالكترونية

تركيا تُوقِف صينيَّيْن لصلتهما بهجوم ملهى إسطنبول

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تركيا تُوقِف صينيَّيْن لصلتهما بهجوم ملهى إسطنبول

تواصل – وكالات:

اعتقلت السلطات التركية، صينيَّيْن من أقلية «الأويغور» المسلمة؛ للاشتباه في صلتهما باعتداء الملهى الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة، والذي أودى بحياة 39 شخصاً.

المشتبه بهما، عمر عاصم، وعبدالعزيز عبدالحميد، أُوقفا من قبل السلطات، واتُّهما بالانتماء لمنظمة إرهابية وشراء أسلحة نارية بلا ترخيص، إضافة إلى المشاركة في قتل 39 شخصاً، بحسب وكالة أنباء ‘‘الأناضول‘‘.

وأضافت الوكالة، أن شاهديْ عيان في قونية، رأيا عاصم في الملهى برفقة القاتل المفترض، الذي لم تُعرف جنسيته على وجه الدقة، وما زال فاراً حتى الآن.

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