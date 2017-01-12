بعد 9 سنوات.. «الدِّيَة» تُنقذ شاباً هندياً من الإعدام

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قالت صحيفة ‘‘تايمز أوف إنديا‘‘ الهندية: ‘‘ إن منطقة نيزاماباد في ولاية تيلانجانا، تستعد لاستقبال مواطنها ليمبادري، الذي حُكم عليه بالإعدام قصاصاً في المملكة، بعد العفو عنه، بعدما دفع رجل أعمال سعودي مليوناً و300 ألف ريال، أو ما يعادل ملياراً و800 مليون روبية؛ دِيَةً لأهل المواطن السعودي القتيل للعفو عنه.

وذكرت الصحيفة: أن الشاب الهندي يقبع في سجن بالمملكة منذ 9 سنوات، ويستعد لإخلاء سبيله، بعد دفع الدِّيَة، موضحة، أن مسؤولاً هندياً زار أمس الجمعة أسرة الشاب الهندي، وأبلغهم بأن ابنهم سيعود في غضون 20 يوماً.

كان الشاب الهندي، ويُدعى ليمبادري، قد اعتقل قبل 9 سنوات، عندما تسبب في وفاة مواطن سعودي، وحُكم عليه من قِبل محكمة في المملكة بالإعدام.

وكشفت الصحيفة: أن رجل الأعمال الذي دفع الدِّيَة يُدعى الشيخ عوض بن قريعة اليامي، وهو من المنطقة الشرقية.