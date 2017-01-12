تعليم القريات: لا داعي لحضور أولياء الأمور لتسلم نتائج بناتهن

تواصل – أحمد الرمال:

أعلنت إدارة تعليم القريات، التابعة لمنطقة الجوف، أنه سيتم تسليم الطالبات نتائجهن كالمتبع، أو للأمهات وقت الدوام الرسمي للمدرسة، موضحة أنه ليس هناك داعٍ لحضور أولياء الأمور نهائياً، وأن ما حدث في الابتدائية الرابعة اجتهاد شخصي من قائدة المدرسة، وخارج وقت الدوام الرسمي.

وأوضح مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم القريات، علي العطشان: أنه إشارة إلى ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول الابتدائية الرابعة بالقريات، وما نُشر من صور وفيديوهات بشأن دعوة قائدة المدرسة أولياء الأمور لتسلم شهادات الطالبات، فقد تم إبلاغ قائدة المدرسة، وما حدث سيتم التحقق منه من الجهات المختصة بالإدارة.