اليمن.. قيادي حوثي يتحرش بطفل ويقتله

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قُتل الطفل اليمني محمد عبدالله حاتم، الذي لم يتجاوز الـ 12 عاماً من عمره، على يد قيادي في مليشيا الحوثي يدعى “أبو جبريل” بعد أن اختطفه الحوثيون من منزله وألحقوه بجبهات القتال دون علم عائلته.

وقال مصدر مقرب من عائلة الطفل: إن مليشيا الحوثي اختطفت ابن معلم في إحدى المدارس، ويدعى محمد، من مديرية جبل الشرق، وتم إشعار والده لاحقاً، بعد أسبوعين من غيابه، بوجوده في أحد مستشفيات الشرطة بصنعاء، إلا أن وضعه الصحي كان صعباً للغاية، وتم إدخاله غرفة العناية المركزة التي بقي فيها شهران، توفي بعدها متأثراً بإصابته بوابل من الرصاص، بحسب “الوطن”.

وأضاف المصدر، أن والد الطفل علم من ابنه تفاصيل إصابته، وأن أحد مشرفي مليشيا الحوثي، يُدعى “أبو جبريل”، هو الذي أطلق عليه عدداً من طلقات الرصاص في الظهر وخرجت من البطن، وهي التهمة التي أنكرتها قيادات بجماعة الحوثيين في وقت لاحق، ورفضوا إيقاف المشرف أو حتى التحقيق معه.

وذكر المصدر أن أحد عناصر الحوثيين اعترف بأن “أبو جبريل” هو من أطلق النار على الطفل، مبرراً ذلك بعدم طاعته التوجيهات واتباع التعليمات، إلا أن المصدر أكد أن الطفل تعرض إلى إطلاق النار بسبب مقاومته ومحاولته الهرب، بعد أن حاول أبو جبريل اغتصابه واستغلاله جنسيًّا.