 مواطن يعتدي على طبيب بـ«اللكمات» في مستشفى نجران | صحيفة تواصل الالكترونية

مواطن يعتدي على طبيب بـ«اللكمات» في مستشفى نجران

0
مواطن يعتدي على طبيب بـ«اللكمات» في مستشفى نجران

تواصل – نجران:

اعتدى أحد المواطنين، أمس، على طبيب استشاري مناظير بمستشفى الملك خالد في نجران بـ”اللكمات” احتجاجاً على طلب الطبيب بإنهاء الإجراءات النظامية قبل إجراء عملية جراحية لمريض.

وكشفت مصادر مطلعة أن الطبيب طلب إنهاء الإجراءات من قبل قسم التنسيق بالمستشفى وانتظار المواعيد السابقة والانتظار بالأرقام، ليتطور الموقف بينه والمواطن وتحدث مشادة كلامية انتهت بالاعتداء.

فيما تدخل سريعاً زملاءُ الطبيب، وتم إبلاغ أمن المستشفى الذي سيطر على الموقف وأحال المعتدي لشرطة المستشفى، إذ تم تسليم المعتدي للجهات الأمنية بحسب “عكاظ”.

من جانبها، رفضت المصادرُ الأمنية تأكيد الواقعة، وقالت إن “الواقعة حدثت داخل منشأة صحية حكومية ولديها متحدث رسمي”.

شاهد ايضا

مصادر: صندوق التنمية العقارية يُموّل 70 ألف مواطن عبر البنوك

مصادر: صندوق التنمية العقارية يُموّل 70 ألف مواطن عبر البنوك

«الأرصاد» تتوقع: سماء غائمة جزئياً في شمال وغرب المملكة

«الأرصاد» تتوقع: سماء غائمة جزئياً في شمال وغرب المملكة

قاتل زوجته في الطائف سدد لها 15 طعنة وهي في شهرها التاسع للحمل 

قاتل زوجته في الطائف سدد لها 15 طعنة وهي في شهرها التاسع للحمل 

«العمل» تودِع مبالغ مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر

«العمل» تودِع مبالغ مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>