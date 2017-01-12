مواطن يعتدي على طبيب بـ«اللكمات» في مستشفى نجران

تواصل – نجران:

اعتدى أحد المواطنين، أمس، على طبيب استشاري مناظير بمستشفى الملك خالد في نجران بـ”اللكمات” احتجاجاً على طلب الطبيب بإنهاء الإجراءات النظامية قبل إجراء عملية جراحية لمريض.

وكشفت مصادر مطلعة أن الطبيب طلب إنهاء الإجراءات من قبل قسم التنسيق بالمستشفى وانتظار المواعيد السابقة والانتظار بالأرقام، ليتطور الموقف بينه والمواطن وتحدث مشادة كلامية انتهت بالاعتداء.

فيما تدخل سريعاً زملاءُ الطبيب، وتم إبلاغ أمن المستشفى الذي سيطر على الموقف وأحال المعتدي لشرطة المستشفى، إذ تم تسليم المعتدي للجهات الأمنية بحسب “عكاظ”.

من جانبها، رفضت المصادرُ الأمنية تأكيد الواقعة، وقالت إن “الواقعة حدثت داخل منشأة صحية حكومية ولديها متحدث رسمي”.