قاتل زوجته في الطائف سدد لها 15 طعنة وهي في شهرها التاسع للحمل 

تواصل – الطائف:

قال شقيق الزوجة التي لقيت حتفها طعنا بسكين زوجها في الشهداء الشمالية بالطائف يوم الأربعاء أنها كانت حاملا بأنثى في شهرها التاسع وأن الهلال الأحمر أكد وفاة الجنين بعد قتل الجاني لأخته.

وارتكب الزوج جريمته البشعة ضد زوجته أمام أطفالهما الثلاثة قبل أن يسلم نفسه للشرطة، في وقت أكدت مصادر عائلية أن الاعتداء الغريب هو الأول من نوعه الذي صدر منه تجاه زوجته على مدى حياته الزوجية معها بحسب “عكاظ”.

وأوضح شقيق الضحية زهرة عبدالرزاق دليل أن أسرة القاتل – زوج شقيقته – تواصلوا معهم وأعربوا عن تعازيهم الحارة واستغرابهم لما حدث وشاطروهم الحزن على ما جرى.

وتابع أن تأثير الصدمة لازال جاثما على ابن القتيلة الأكبر رائد الذي ظل حتى الآن يردد جملة “بابا قتل ماما” ما أصابهم بمضاعفة حرقة الفراق عليها، لافتاً أن والده -أبو زهرة- في العقد الثامن من العمر تأثر وقد أغمي عليه من هول الصدمة، مشددا على أنهم يطالبون بالقصاص من القاتل.

وفي آخر تواصل للفقيدة زهرة عبر الـ”واتساب” استفسرت من شقيقاتها صباح نفس يوم مقتلها عن ملابس المواليد والأسعار كما بدت في أحد مواقع البيع العالمية على شبكة الإنترنت، فيما بدت الرسائل تشير إلى أنها في وضع طبيعي ولم تشر من قريب أو بعيد إلى أي مشكلات تتعرض لها.

وحسب تقرير الطب الشرعي، فإن زهرة تلقت 15 طعنة بالسكين في جسدها الكامل، مما زاد من صعوبة الأمر لعرض الجثمان على أسرتها، إذ كانت الطعنات في منطقة البطن واليدين عندما كانت على ما يبدو تحاول الدفاع عن نفسها، وفي منطقة الظهر، وقد كانت إحدى الطعنات غائرة في بطنها ما أدى إلى قتل جنينها.

وكانت جموع غفيرة أدت الصلاة على الفقيدة زهرة في الحرم المكي بعد صلاة العشاء أمس (الخميس)، فيما جرى تشييع جثمانها ودفنها في مقبرة المعلاة.