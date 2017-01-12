 النفط يواصل الارتفاع مدعوماً بخفض الإنتاج | صحيفة تواصل الالكترونية

النفط يواصل الارتفاع مدعوماً بخفض الإنتاج

0
النفط يواصل الارتفاع مدعوماً بخفض الإنتاج

تواصل – وكالات:

سجّلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، ارتفاعاً، مدعومة بتخفيضات الإنتاج التي بدأتها بعض الدول تنفيذاً لاتفاق “أوبك” الأخير الهادف إلى  تقليص المعروض.

ومع حلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 56.04 دولار بزيادة 3 سنتات عن الإقفال السابق، كما زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3 سنتات إلى 53.04 دولار للبرميل، بحسب “رويترز”.

وقال متعاملون في أسواق النفط: إنّ واردات الخام الصينية التي سجلت مستوى قياسياً عند 8.56 مليون برميل يومياً في ديسمبر الماضي أسهمت في رفع الأسعار مع توقع استمرار نمو الشحنات في العام الجاري.

شاهد ايضا

أسعار الذهب تتراجع بفعل صعود الدولار

أسعار الذهب تتراجع بفعل صعود الدولار

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 6921.77 نقطة

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 6921.77 نقطة

الراجحي: دور «هيئة الأوقاف» محوري وسيسهم في تطوير القطاع

الراجحي: دور «هيئة الأوقاف» محوري وسيسهم في تطوير القطاع

«الفالح»: سوق النفط سيعاني شح المعروض خلال 3 أعوام

«الفالح»: سوق النفط سيعاني شح المعروض خلال 3 أعوام

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>