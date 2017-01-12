النفط يواصل الارتفاع مدعوماً بخفض الإنتاج

تواصل – وكالات:

سجّلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، ارتفاعاً، مدعومة بتخفيضات الإنتاج التي بدأتها بعض الدول تنفيذاً لاتفاق “أوبك” الأخير الهادف إلى تقليص المعروض.

ومع حلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 56.04 دولار بزيادة 3 سنتات عن الإقفال السابق، كما زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3 سنتات إلى 53.04 دولار للبرميل، بحسب “رويترز”.

وقال متعاملون في أسواق النفط: إنّ واردات الخام الصينية التي سجلت مستوى قياسياً عند 8.56 مليون برميل يومياً في ديسمبر الماضي أسهمت في رفع الأسعار مع توقع استمرار نمو الشحنات في العام الجاري.