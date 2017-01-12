تطبيقات لمنع غلق شاشة الهاتف عند القراءة.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

يعاني مقتنو الهواتف الذكية أثناء قراءتهم للمقالات، بتوقف الشاشة عن العمل؛ الأمر الذي يدفعهم إلى إعادة تشغيلها مرة أخرى؛ لذا تعد هذه المشكلة، من المشاكل الشائعة التي تواجه مستخدمي أندرويد عند القراءة.

وبحسب ‘‘البوابة العربية للأخبار التقنية‘‘ يُمكن للمستخدم ضبط إعدادات زمن توقف الشاشة من ضمن الإعدادات الأساسية داخل الهاتف، كأن يعين زمن التوقف على دقيقة واحدة أو 10 دقائق مثلاً.

لكن القيام بهذه الخطوة، يعني أن الشاشة ستبقى في حالة عمل دائم حتى عند عدم قيامك بمهمات معينة؛ الأمر الذي سيؤثر على عمر البطارية بشكل كبير، كما أن ضبط زمن التوقف في كل مرة تُعد مسألة مملة للغاية.

لذلك يُمكن للمستخدمين منع توقف الشاشة عند استخدام تطبيق معين؛ وبالتالي الحفاظ على عمر البطارية، والتخلص من الطريقة اليدوية لضبط زمن التوقف.

وتتوفر العديد من التطبيقات، التي تتيح للمستخدم القيام بذلك، لكن تطبيق ‘‘Keep Screen On‘‘ يُعد أحد أفضل الخيارات المتوفرة بهذا المجال؛ إذ يُمكنك من خلاله ببساطة شديدة إضافة التطبيقات التي تمنع توقف الشاشة أثناء استخدامها، وهو متوفر مجاناً على متجر جوجل بلاي، ويمكن تنزيله من هنا.

كما أن هناك العديد من التطبيقات الأخرى المتوفرة على متجر ‘‘جوجل بلاي‘‘ ضمن هذا المجال منها، تطبيق ‘‘Wakey‘‘، وتطبيق ‘‘Stay Alive‘‘.