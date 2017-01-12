تقرير: 1.3 مليون قتيل سقطوا بدعوى أمريكا لمكافحة الإرهاب (فيديو)

تواصل – سعود الخالد:

نقل تقرير مصور عرضته فضائية المجد بعنوان: “الحرب على الإرهاب باطنها فيه العذاب”، دراسة أعدتها منظمة أطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية في واشنطن، كشفت فيها أن عدد القتلى في 10 سنوات من “الحرب على الإرهاب” منذ هجمات 11 سبتمبر وصل إلى 1.3 مليون شخص على الأقل، ويمكن أن يكون 2 مليون نسمة.

واستعرضت الدراسة عدد الضحايا المدنيين من تدخلات ما يسمى بمكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، وأفغانستان، وباكستان، حيث أُعِدت من قِبل مجموعة من الأطباء الحائزين على جائزة نوبل للسلام، ومع ذلك تم التعتيم تماماً على هذا التقرير من قِبل وسائل الإعلام الأجنبية، على الرغم من كونه أول جهد تقوم به منظمة الصحة العامة الرائدة في العالم لتقديم حساب سليم من الناحية العلمية لعدد الأشخاص الذين قُتلوا في “الحرب على الإرهاب”.