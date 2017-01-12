مواطن يشكو الشركة المنفذة لـ«كوبري نوارية مكة» بسبب فصلها بين أطراف الحي (صور)

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

قال المواطن محمد فلاح الزهراني، أحد سكان حي النوارية في مكة المكرمة: إن إحدى الشركات التي أوكلت إليها مهمة تنفيذ مشروع كوبري النوارية، فصلت شرق الحي عن غربه، وأحالت أهله إلى استخدام الطرق الترابية والعبارات، خلال تنفيذها للمشروع.

وأضاف الزهراني في رسالة إلى “تواصل” عبر خدمة ” المواطن الصحفي”: “بعد 3 سنوات من المعاناة والحوادث بسبب تحويلات المشروع استيقظنا على واقع مرير معاناة من نوع آخر، فالشركة لم تترك أي طريقة أو منفذ يربط بين طرفي الحي نهائياً”.

وأضاف: “أوجّه سؤالي لأمانة مكة عن مؤهلات المهندس المنفذ للمشروع، وعدم الاستعانة بشركات أجنبية تنفّذ المشاريع بطريقة أسرع، وجودة عالية، وتكلفة أقل، وهل نبقى على هذا الوضع باستخدام العبَّارات والطرق الترابية؟”.

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