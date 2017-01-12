«مياه حائل» لعملائها: تسديد الفواتير أو قطع الخدمة

تواصل – سعود الرفاع:

أعلنت المديرية العامة للمياه بمنطقة حائل أنه تم إصدار فواتير استهلاك المياه للعملاء بمدينة حائل لشهر محرم وصفر وربيع الأول من العام الحالي ١٤٣٨هـ، كما يجري الإعداد لإصدار فواتير شهر ربيع الآخر من العام الهجري الحالي. وأهابت مياه حائل عبر متحدثها الرسمي حمود البشير “بالعملاء سرعة تسديد الفواتير والذين لم تصلهم الفواتير بسرعة مراجعة مكتب خدمات العملاء بصبابة لتحديث بياناتهم واستلام الفواتير على الفور، علماً بأن تحديث البيانات بصبابة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً ومن الرابعة عصراً إلى الثامنة مساءً”.

ونوه البشير إلى أن المديرية حددت نهاية شهر جمادي الآخر من العام الحالي كمهلة أخيرة لفصل خدمة الماء للمشتركين الذين لم يبادروا بتسديد الفواتير أو لم يحدثوا بياناتهم، علماً بأن سداد الفواتير يكون عن طريق أجهزة الصراف الآلي من خلال اختيار أيقونة سداد الفواتير لوزارة البيئة والزراعة والمياه واختيار رمز الخدمة التابع للوزارة ورقمه (٠١٥) ثم إدخال رقم الحساب.