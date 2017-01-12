تعليم وادي الدواسر توضح أسباب عدم قبول طالب ابتدائي

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

قال مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر صقر بن فهاد الصقر: إن إدارته تابعت بكل اهتمام ما تمَّ تناقله عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول عدم قبول الطالب محمد بن ناصر الدوسري في مدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ قبول الطلاب في المدارس التابعة لهم محل اهتمام إدارته.

وأشار الصقر إلى التواصل مع قائد المدرسة والتأكد من صحة ما تمّت الإشارة إليه من عدم قبول الطالب المذكور نظراً لإمكانيات مبنى المدرسة الحكومي ( الريفي ) الذي لا يتسع الفصل الواحد منه لأكثر من 20 طالباً، وأعداد طلابها الذي يفوق 250 طالباً، لاسيما وأنها في منطقة تتركز فيها الكثافة السكانية.

وأضاف: “تم التفاهم مع ولي أمر الطالب ومكتب التعليم في محافظة السليل (مسبقاً) بأنه سيتم قبوله إن شاء الله تعالى في المدرسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام 1437-1438هـ تقديراً لظروفه”.

وأشارت إدارة المدرسة إلى أن الطالب مقيَّد حالياً في مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية والتي لا تبعد عن مدرسة ابتدائية سعد بن أبي وقاص سوى كيلو متر واحد فقط.