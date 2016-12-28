شرطة الرياض: الإطاحة بعصابة سرقة رصيد الشحن من شركات الاتصالات (صور)

تواصل ـ خالد العبدلله:

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على عصابة تتكوّن من 8 عناصر من الجنسية البنجالية وآخر هندي، بحوزتهم 1050 شريحة اتصال تحوي معلومات عن أرقام هويات، و22 جهاز بصمة و55 قارئ بيانات وشحن وكمية كبيرة من أجهزة الهاتف الجوال.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة الرياض العقيد فواز الميمان: إنّ قوّة الضبط الميداني بشرطة العاصمة رصدت قيام العصابة بإعداد وكر كامل لسرقة رصيد شحن شركات الاتصالات وتفريغها في شرائح اتصال مسبقة الدفع وبيعها في أسواق الاتصالات بطريقة غير نظامية وتقاسم ثمنها فيما بينهم.

وأضاف الميمان: أنّ القوّة قامت بناءً على ذلك بتشكيل فريق عمل على درجة عالية من الخبرة والكفاءة لدراسة القضية واتخاذ جملة من الإجراءات، مما أسفر -ولله الحمد- عن تحديد مكان تواجد جميع المتهمين وسط العاصمة الرياض، وإعداد كمائن محكمة أسفرت عن القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتسليمهم للمركز المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.