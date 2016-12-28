موجز الصباح| «التنازل» ينقذ قاتلة طفل من القصاص.. واتهام مواطن بالتواصل مع «حزب الله»

تواصل- الرياض:

توقعات «الأرصاد»: سماء غائمة جزئياً على شمال وغرب المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً على شمال وغرب المملكة، مع فرصة لتكون السحب الركامية على الأجزاء الجنوبية للمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

«بلدية المجاردة» ترد على مقطع رش الحدائق بدهان أخضر

ردت بلدية محافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير، على مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين ينتقد فيه قيام المحافظة برش المسطحات المزرعة بشوارع المدينة بدهان أخضر، قبيل زيارة أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد للمدينة.

وقالت بلدية محافظة المجاردة في حسابها عبر “تويتر” ردا على مقطع الفيديو: “هذه تسمى صبغة خضراء تستعمل أو ترش بعد قص النجيلة أو في فصل الشتاء وهي موجودة لدى محلات التحسين الزراعي”.

حظر قبول أبناء المواطنين في رياض الأطفال المرخصة لمنهج الجاليات

حظرت وزارة التعليم، قبول الأطفال “السعوديين” في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الأجنبية المرخصة لتدريس منهج جالية معينة على أن تتم مراجعة إدارة التعليم الأهلي في الحالات الخاصة.

«الكهرباء» تنفي وجود قوائم سوداء للمُتخلِفين عن السداد

نفى مدير الشؤون الإعلامية في الشركة السعودية للكهرباء عبدالله الركف، وجود قوائم سوداء للمتخلّفين عن سداد الفواتير، مشيراً إلى أنّه بإمكان المشترك أن يطرح على الشركة إمكانية تقسيط المبالغ المالية المتراكمة عليه.

«المرور»: 3 جهات لرصد مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة

أكّد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، وجود 3 جهات لرصد مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة. وقال الربيعان: إنّ تلك الجهات تتمثّل في “المرور، والدوريات الأمنية، وأمن الطرق”، حيث تُحرّر المخالفة لقائد المركبة عبر نظام القسائم الإلكترونية أو الورقية.

«تعليم بيشة»: الحرمان عاماً لطالب أطلق النار في مدرسة «القيرة»

أصدرت إدارة التعليم بمحافظة بيشة، قراراً بالحرمان من الدراسة لمدة عام دراسي، لطالب أشهر سلاحاً رشاشاً وأطلق منه رصاصات في فناء مدرسة “القيرة” شمالي شرق محافظة تثليث قبل نحو أسبوعين في قضية إثارة الشغب داخل المدرسة.

قبل التنفيذ بساعات.. «التنازل» ينقذ قاتلة طفل من القصاص في جازان

أوضح رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، علي بن موسى زعلة، أن تنازل أولياء الدم، أنقذ مواطنة متهمة بقتل طفل، من القصاص، قبيل ساعات من التنفيذ، الذي كان مقررا له، أمس الأربعاء، بالساحة العامة، المجاورة لمصلى العيد، في مدينة جازان.

مصادر: جهات عليا تطلب تفاصيل استضافة «فيحان» بمدرسة في الطائف

كشفت مصادر أن جهات إدارية عليا طلبت من تعليم الطائف تزويدها بتفاصيل قضية استضافة «فيحان» في مدرسة ثانوية، وتقديمه في أحد الفصول ما يزعم أنه نصائح للطلاب. وأكدت المصادر أن الجهة طالبت تعليم الطائف بالتفاصيل كافة، وما اتخذته إدارة تعليم الطائف حيال ذلك.

مقابل ألفي دولار شهرياً.. اتهام مواطن بالتواصل مع «حزب الله» عن طريق فتاة

كشفت لائحة دعوى مقدمة للمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قيام قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني بالتغرير بمواطن عبر فتاة من خلال عرضها عليه العمل لصالح حزب الله اللبناني مقابل راتب شهري يصل إلى 2000 دولار، وذلك بعد أن قام بالاتصال بالقناة.