 التحقيق مع «بلدي عفيف» بسبب مواقع استثمارية | صحيفة تواصل الالكترونية

التحقيق مع «بلدي عفيف» بسبب مواقع استثمارية

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التحقيق مع «بلدي عفيف» بسبب مواقع استثمارية

تواصل – الرياض:

باشرت لجنة مختصة من أمانة منطقة الرياض، التحقيق في خلاف بين مجلس بلدي عفيف ومستثمرين من جهة، وبلدية المحافظة من جهة أخرى بشأن طرح وإعلان وترسية الأخيرة لـ 46 موقعاً استثماريا للمنافسة العامة قبل نحو شهرين، بجانب الوقوف على بعض شكاوى المواطنين ضد البلدية.

وبدأت اللجنة بتوجيه من أمينها المهندس إبراهيم سلطان، مهامها والتقت رئيس بلدية عفيف وبعض رؤساء الأقسام، وعدد من أعضاء المجلس البلدي والمواطنين، واطلعت على عدد من السجلات الخاصة بالمواقع الاستثمارية التي تمّ ترسيتها لرفع تقرير مفصل لأمين العاصمة، بشأن الخلافات القائمة بين المجلس والبلدية في ملفاتٍ منها المواقع الاستثمارية الأخيرة، وشكاوى المواطنين للتوجيه حيالها، بحسب “الوطن”.

 

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