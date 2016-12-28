«نيودلهي» ترحب بزيادة عدد الحجاج الهنود لـ170 ألف حاج

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قالت صحيفة ‘‘ذا هندو‘‘: ‘‘إن المملكة رفعت حصة الهند السنوية في الحج لـ34500 حاج، وهو القرار الذي رحبت به الحكومة الهندية معتبرة إياه أمرا يدعو للسعادة”.

وأشارت الصحيفة الهندية، إلى أن وزير شؤون الأقليات مختار عباس نقوي، ووزير الحج والعمرة بالمملكة الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن، وقعا اتفاقا في هذا الشأن بجدة أمس الأربعاء، بما يسمح بزيادة أعداد حجاج الهند من 136020 حاجا إلى 170520 حاجا.

ووصف الوزير الهندي، تلك الزيادة، بأنها الأكبر في حصة حجاج الهند بعد 1988م، والتي ستطبق من العام الجاري.

كان الوزير الهندي قد كتب تغريدة على حسابه الموثق في ‘‘تويتر‘‘ قبل ساعات يشيد فيها بقرار المملكة، زيادة حصة حجاج الهند، واصفا القرار بأنه مدعاة للسعادة.