 المملكة تتعاقد مع أطباء باكستانيين في تخصصات عدة | صحيفة تواصل الالكترونية

المملكة تتعاقد مع أطباء باكستانيين في تخصصات عدة

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المملكة تتعاقد مع أطباء باكستانيين في تخصصات عدة

تواصل – ترجمة:

قررت باكستان خلال الشهر الجاري، إرسال عدد من أطبائها في تخصصات عدة إلى المملكة وذلك بعد إجراء مقابلات شخصية لهم خلال أيام 14 و15 من الشهر الجاري بكراتشي، لاختيار استشاريين وأخصائيين وأطباء مقيمين للسفر.

وكشفت، أن التخصصات المطلوبة تشمل الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والعظام، والأسرة والتخدير، والأشعة وغيرها، ومن المتوقع أن يصل وفد من وزارة الصحة السعودية، إلى باكستان لإجراء المقابلات لاختيار أطباء للعمل في مناطق مختلفة كعسير والباحة وبيشة.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الرواتب والشروط الأخرى وقت إجراء المقابلات.

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