برواتب تصل لـ9 آلاف ريال.. طرح 500 فرصة عمل بمعرض «تقنية الرياض» للتوظيف

تواصل – الرياض:

دشن نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور راشد محمد الزهراني، اليوم الأربعاء، معرض التوظيف الذي نظمته الكلية التقنية بالرياض، وذلك بمشاركة 29 جهة حكومية وأهلية أتاحت أكثر من 500 فرصة وظيفية.

وقال الزهراني: إن مثل هذه اللقاءات تمثِّل الشراكة الحقيقية مع قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أحد أهم ركائز الخطة الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مؤكداً على أنه من أهم مؤشرات الأداء التي تعمل عليها المؤسسة قياس مستوى توظيف خريجي الوحدات التدريبية.

وأكد نائب محافظ المؤسسة: أن الطموح لا يتوقَّف عند توظيف الخريجين بل يتجاوز ذلك إلى بناء شراكات في التدريب على رأس العمل، منوهاً إلى أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين المؤسسة والعديد من القطاعات.

وأشاد الدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز الغانم عميد الكلية التقنية في الرياض، بالجهات المشاركة ودورهم كشركاء نجاح دائمين، مُهيباً بجميع المتوقع تخرجهم البحث من خلال المعرض عن الفرص الملائمة، خصوصاً أن معظم العروض الوظيفية المقدمة تعتبر فرصاً مهيأة ومجزية؛ إذ تتراوح الرواتب الشهرية بين 4500 إلى 9500 ريال.