«كفى»: النساء الأكثر إقبالاً على شراء التبغ في المملكة

تواصل – الرياض:

كشفت جمعية ‘‘كفى‘‘ للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، اليوم الأربعاء، عن ازدياد نسبة إقبال النساء على التدخين، مؤكدةً أنهن الأكثر إقبالاً على شراء التبغ بكافة مشتقاته.

ووصف متحدث الجمعية بمنطقة مكة، إبراهيم الحمدان، هذه الظاهرة بـ‘‘الخطيرة‘‘، داعياً إلى وجوب تكاتف الجهود لأجل توجيه، وتثقيف المجتمع بخطر هذه السموم التي تفتك بالآلاف سنوياً في المملكة، وإلى ضرورة التوعية بأضرار التدخين على الفرد والأسرة والمجتمع، بحسب ‘‘اليوم‘‘.

واقترح الحمدان نقل محلات بيع السجائر والتبغ إلى خارج الأحياء السكنية والنطاق العمراني؛ لخطرها الكبير ومساهمتها في إدمان الشباب من كلا الجنسين، على السجائر والمعسل وكافة السموم القاتلة.

وانتقد متحدث ‘‘كفى‘‘ تأخر صدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التبغ، والتي تنص على إخراج المحلات من الأحياء السكنية، ووضع عقوبات صارمة لمخالفي تعاطي التبغ في المنشآت الرياضية والإدارات الحكومية والمرافق العامة.