 «آيفون 8» بتصميم جديد من الفولاذ بديلاً للألمنيوم | صحيفة تواصل الالكترونية

«آيفون 8» بتصميم جديد من الفولاذ بديلاً للألمنيوم

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«آيفون 8» بتصميم جديد من الفولاذ بديلاً للألمنيوم

تواصل – وكالات:

كشفت تقارير تقنية عدة أن شركة تصنيع الحواسيب الأمريكية ‘‘آبل‘‘ تتطلع إلى التخلي عن معدن الألمنيوم، في تصنيع الهواتف الذكية، لمصلحة معدن الفولاذ المقاوم للصدأ، وذلك ابتداءً من الإصدار المقبل ‘‘آيفون 8‘‘.

فقد أورد تقرير لأحد المعاهد المتابعة للمجال التقني بشرق آسيا، أن «آبل» تخلت عن شريك التصنيع المعتاد ‘‘فوكسكون‘‘، وقدمت طلباً للحصول على إطار هاتف مصنع من الفولاذ المقاوم للصدأ من شريك التصنيع ‘‘جي بيل‘‘.

وتتوافق معلومات التقرير الجديد، مع الشائعات السابقة التي اقترحت إمكان حصول جسم هاتف آيفون 8 على طبقة زجاجية كاملة، إلا أنها تعاكس تكهنات سابقة حول كون الزجاج الأمامي والخلفي مجموعين من خلال هيكل الألمنيوم المصنع من ‘‘فوكسكون‘‘.

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