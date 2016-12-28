«وول ستريت جورنال»: رسالة الرئيس اللبناني للمملكة.. «لم نسقط في الفلك الإيراني»

تواصل – ترجمة:

اهتمت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بالزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني “ميشيل عون”.

وأشارت إلى أن مهمة الرئيس اللبناني كانت حساسة بالنظر إلى تنامي قرب لبنان من إيران، التي تعد المنافس الرئيسي للمملكة في الشرق الأوسط.

وأضافت أن الرئيس اللبناني يتواصل الآن مع الرياض؛ لإظهار أن لبنان لم تسقط في الفلك الإيراني، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.

وتحدثت عن أن القضية الرئيسية على رأس أجندة الرئيس اللبناني خلال زيارته التي استمرت يومين كانت إقناع المملكة باستئناف مساعداتها من أجل شراء بيروت لأسلحة ومعدات أخرى من فرنسا.

وذكرت أن لبنان تأمل في قيام المملكة ودول الخليج برفع التحذير من السفر الذي صدر خلال العام الماضي.

واعتبرت الصحيفة أن حصول لبنان على تلك الأسلحة من خلال مساعدات المملكة العسكرية قد يساعدها في احتواء انتشار تداعيات الصراع في سوريا على أرضها.

وأشارت إلى أن المملكة ألقت في اللحظات الأخيرة دعمها خلف السياسي اللبناني سعد الحريري الذي أصبح رئيساً للوزراء كجزء من اتفاق مع “عون”، كما أن عدداً من الوفود رفيعة المستوى من الرياض زارت لبنان خلال الأشهر الأخيرة.