«حقوق الإنسان»: مُعذِّب الطفلة لن يفلت من العقاب

تواصل – سعود الخالد:

أكدت هيئة حقوق الإنسان متابعتها لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر فيه شخص يعذِّب طفلة رضيعة، وشددت على أن الجاني لا يمكن أن يفلت من العقوبة الجزائية الرادعة.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم، إنها اتخذت كافة الإجراءات النظامية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ممثلة في الأمن العام لضبط الفاعل واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني، وحفظ حقوق هذه الطفلة. وشددت الهيئة على أن ما ظهر خلال المقاطع المتداولة فعل محرم ومجرم وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

وكان نُشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا على نطاق واسع، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر تعذيب طفلة رضيعة، ودشنوا هاشتاجاً حمل وسم #أم_تريد_بنتها_بحضنها.

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