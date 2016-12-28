 «السبهان»: المملكة تقدر ظروف لبنان السابقة وزيارة «عون» استراتيجية | صحيفة تواصل الالكترونية

«السبهان»: المملكة تقدر ظروف لبنان السابقة وزيارة «عون» استراتيجية

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«السبهان»: المملكة تقدر ظروف لبنان السابقة وزيارة «عون» استراتيجية

تواصل – الرياض:

قال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، اليوم الأربعاء: إن المملكة “تقدر” الظروف السابقة التي مر بها لبنان، مؤكداً على عمق تاريخ العلاقات بين البلدين.

وأشار “السبهان” في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية” إلى “أن هناك دلالات واضحة على أهمية واستراتيجية العلاقات السعودية اللبنانية، في أعقاب زيارة الرئيس اللبناني، ميشال عون، للمملكة خلال اليومين الماضيين”.

وأضاف: “فيما يخص علاقتنا مع الإخوة اللبنانيين، فهي علاقات تاريخية ومستمرة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله، وما يميز هذه الزيارة أنها أتت في ظروف دقيقة جداً، وإعادة لروح العلاقات العربية المشتركة”.

وأشار “السبهان” إلى أنه “تم بحث سبل تطويرها، ولقد كان (هناك) ارتياح تام من قبل القيادة السعودية، والقيادة اللبنانية على سير هذه المباحثات”، مشدداً على أن لبنان كان وسيبقى عربياً كما هي حال جميع الدول العربية.

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