 «تعليم الرياض» يوجِّه بصيانة المكيفات وتوفير الأغذية أيام الاختبارات | صحيفة تواصل الالكترونية

«تعليم الرياض» يوجِّه بصيانة المكيفات وتوفير الأغذية أيام الاختبارات

0
«تعليم الرياض» يوجِّه بصيانة المكيفات وتوفير الأغذية أيام الاختبارات
الدكتور عبدالله بن محمد المانع، مدير تعليم الرياض

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، عبدالله بن محمد المانع، اليوم الأربعاء، جميع مدارس المنطقة بصيانة الثلاجات والمقاصف والمكيفات داخلها وتطبيق الاشتراطات الصحيّة، حفاظا على صحة الطلاب.

وأكد “المانع” على أهمية الإعداد الجيد لأعمال التغذية المدرسية، ومطابقتها لأسعار الأغذية بالسوق، وتوفير عدد كاف من البائعين في المقاصف الدراسية، خلال فترة الاختبارات تيسيرا على الطلاب.

وطالب مدير تعليم الرياض بتأمين أغذية وعصائر ومياه كافية لأعداد الطلاب والطالبات، وتخصيص منتجات غذائية خالية من “الجلوتين” لمرضى حساسية القمح، إضافة إلى توفير المشروبات الساخنة للمرحلة الثانوية، وفتح المقاصف طيلة أيام الاختبارات.

شاهد ايضا

زعيم الحوثيين يهرب من «صعدة» والانهيارات تعصف بالانقلابيين

زعيم الحوثيين يهرب من «صعدة» والانهيارات تعصف بالانقلابيين

«التعاون الإسلامي» تستنكر تفجير «قندهار» الذي أودى بحياة 5 إماراتيين

«التعاون الإسلامي» تستنكر تفجير «قندهار» الذي أودى بحياة 5 إماراتيين

«الإحصاء»: إطلاق المؤشر القياسي لـ«العقارات» الاثنين المقبل

«الإحصاء»: إطلاق المؤشر القياسي لـ«العقارات» الاثنين المقبل

لأول مرة في التاريخ.. سعر «الريال» يتجاوز «الليرة» التركية

لأول مرة في التاريخ.. سعر «الريال» يتجاوز «الليرة» التركية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>