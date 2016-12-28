«تعليم الرياض» يوجِّه بصيانة المكيفات وتوفير الأغذية أيام الاختبارات

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، عبدالله بن محمد المانع، اليوم الأربعاء، جميع مدارس المنطقة بصيانة الثلاجات والمقاصف والمكيفات داخلها وتطبيق الاشتراطات الصحيّة، حفاظا على صحة الطلاب.

وأكد “المانع” على أهمية الإعداد الجيد لأعمال التغذية المدرسية، ومطابقتها لأسعار الأغذية بالسوق، وتوفير عدد كاف من البائعين في المقاصف الدراسية، خلال فترة الاختبارات تيسيرا على الطلاب.

وطالب مدير تعليم الرياض بتأمين أغذية وعصائر ومياه كافية لأعداد الطلاب والطالبات، وتخصيص منتجات غذائية خالية من “الجلوتين” لمرضى حساسية القمح، إضافة إلى توفير المشروبات الساخنة للمرحلة الثانوية، وفتح المقاصف طيلة أيام الاختبارات.