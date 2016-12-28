«آبل» تحل مشكلة نفاد بطارية «ماك بوك برو» الجديدة

تواصل – وكالات:

قامت شركة “آبل” بإصلاح خطأ تقني في أجهزة “ماك بوك برو” الجديدة يُسبب في إعادة تحميل الأيقونات عند إلغاء الكاش، مما يؤثر على عُمر البطارية وقوة عملها، ويتسبب في نفادها سريعا.

وكانت جهة Consumer Reports قد قامت بنشر تقرير تزعم فيه أنّ بطارية أجهزة ماك بوك برو الجديدة من آبل لا ترقى للمستوى الذي تروّج له آبل، حيث وجدت من الاختبارات التي أجرتها على حاسوب آبل المحمول أنّ عُمر البطارية ليس بالقوة التي تُشير إليها الشركة الأمريكية.

وبعد نشر التقرير، قامت آبل بالتواصل مع العاملين في Consumer Reports للبحث في السبب وراء هذه النتائج، وبعد فترة من البحث والتحقيق وجدت الشركة الأمريكية أنّ السبب في هذه النتائج السلبية يعود إلى شيئين وكلًا منهما يتعلق بمتصفح سفاري.

فعندما تبدأ Consumer Reports في اختبار بطارية جهاز ما يتم تشغيل عدّة مواقع ويب على المتصفح الافتراضي، ورفع درجة السطوع إلى 100، ثم ترك البطارية حتى تفرغ من الطاقة بالكامل بينما يقوم الحاسوب بالانتقال بين صفحات الويب المفتوحة، وكأنها محاكاة لعملية استخدام طبيعية.

الغريب في هذه المحاكاة أنّ جهة الاختبار تستخدم المتصفح بدون تفعيل إعدادات كاش المتصفح، على عكس المستخدم العادي الذي لا يعرف الكثير عن الكاش في العادة، كما أنّ عدم استخدام الكاش على متصفح سفاري يؤدي إلى مشكلة أخرى في تحميل الأيقونات على صفحات الويب التي يتم زيارتها.

وبالرجوع إلى Consumer Reports لإجراء نفس الاختبار مع الإعدادات الافتراضية للمتصفح وجد الموقع أنّ بطارية الماك تدوم للوقت الذي أعلنت عنه الشركة الأمريكية.