 «التعاون الإسلامي» تستنكر تفجير «قندهار» الذي أودى بحياة 5 إماراتيين | صحيفة تواصل الالكترونية

«التعاون الإسلامي» تستنكر تفجير «قندهار» الذي أودى بحياة 5 إماراتيين

0
«التعاون الإسلامي» تستنكر تفجير «قندهار» الذي أودى بحياة 5 إماراتيين

تواصل – وكالات:

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، العملية الإرهابية التي استهدفت مسؤولين إماراتيين في مدينة قندهار في أفغانستان يوم أمس الثلاثاء الموافق 10 يناير، والذي راح ضحيته 5 مسؤولين إماراتيين، كانوا في مهمة إنسانية وتعليمية وتنموية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين عن إدانته لهذا العمل الجبان والمشين، ليؤكد مرة أخرى، أن الإرهاب ليس له دين أو وطن.

كما قدم تعازيه لحكومة الإمارات، ولأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وجدد الأمين العام، موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي الذي يدين بشدة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.

شاهد ايضا

زعيم الحوثيين يهرب من «صعدة» والانهيارات تعصف بالانقلابيين

زعيم الحوثيين يهرب من «صعدة» والانهيارات تعصف بالانقلابيين

«تعليم الرياض» يوجِّه بصيانة المكيفات وتوفير الأغذية أيام الاختبارات

«تعليم الرياض» يوجِّه بصيانة المكيفات وتوفير الأغذية أيام الاختبارات

«الإحصاء»: إطلاق المؤشر القياسي لـ«العقارات» الاثنين المقبل

«الإحصاء»: إطلاق المؤشر القياسي لـ«العقارات» الاثنين المقبل

لأول مرة في التاريخ.. سعر «الريال» يتجاوز «الليرة» التركية

لأول مرة في التاريخ.. سعر «الريال» يتجاوز «الليرة» التركية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>