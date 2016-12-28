«التعاون الإسلامي» تستنكر تفجير «قندهار» الذي أودى بحياة 5 إماراتيين

تواصل – وكالات:

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، العملية الإرهابية التي استهدفت مسؤولين إماراتيين في مدينة قندهار في أفغانستان يوم أمس الثلاثاء الموافق 10 يناير، والذي راح ضحيته 5 مسؤولين إماراتيين، كانوا في مهمة إنسانية وتعليمية وتنموية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين عن إدانته لهذا العمل الجبان والمشين، ليؤكد مرة أخرى، أن الإرهاب ليس له دين أو وطن.

كما قدم تعازيه لحكومة الإمارات، ولأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وجدد الأمين العام، موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي الذي يدين بشدة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.