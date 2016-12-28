 زعيم الحوثيين يهرب من «صعدة» والانهيارات تعصف بالانقلابيين | صحيفة تواصل الالكترونية

زعيم الحوثيين يهرب من «صعدة» والانهيارات تعصف بالانقلابيين

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زعيم الحوثيين يهرب من «صعدة» والانهيارات تعصف بالانقلابيين
عبدالملك الحوثي

تواصل – متابعات:

كشف مصادر قبليَّة يمنيَّة، اليوم الأربعاء، عن هروب زعيم ميليشيا “الحوثي”، عبد الملك الحوثي، من صعدة قبل فترة طويلة، دون أن يكشف عن مكان وجوده حاليًّا، مؤكداً أن قيادات الجماعة إمَّا غادروا اليمن، أو يوجدون في محافظات أخرى.

وقالت المصادر: إن “قتلى الجماعة في صعدة كثيرون في حين يفر المئات من مواقعهم مخلِّفين وراءهم الجثث والجرحى والأسلحة، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي تتلقى ضربات موجعة منذ عدة أسابيع في أكثر من جبهة قتالية بمحافظة صعدة، بحسب “المدينة”.

وعلى أطراف العاصمة “صنعاء”، أشارت المصادر إلى أعدادًا كبيرة من مقاتلي الانقلابيين انسحبوا من مناطق القتال بصورة مفاجئة من جبهة نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء مع وقوع خسائر بشريَّة كبيرة في صفوف المقاتلين.

وأضافت: أن الأيام الماضية شهدت انهيارًا كبيرًا في صفوف، امتدت إلى محافظة تعز، حيث أكدت مصادر في حزب صالح أن لقاءً جرى قبل يومين وضم مئات من أنصار المخلوع بينهم قياديون يعرفون بالمتحوثين بحثوا عن مخرج لمن قاتلوا إلى جانب ميليشيات الحوثي.

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