«تعليم وسط الرياض» ينظم وقفة وفاء لحارس ابتدائية ٢٥٠

تواصل – الرياض:

نفذت الابتدائية (٢٥٠) التابعة لمكتب تعليم وسط الرياض ومشرفات مشروع “شارك” للعمل التطوعي وخدمة المجتمع حفل تكريم للحارس محمد موسى خرمي، بعنوان (وقفة وفاء) أمس الثلاثاء ١٤٣٨/٠٤/١٢ تقديراً لجهوده المبذولة على مدى السنوات الماضية والذي أبعده المرض – سائلين له المولى -عز وجل- الأجر والعافية.

حضر الحفل مديرة مكتب التعليم وسط الرياض الأستاذة فاطمة الزكري وعدد من مشرفات المكتب (١٥) مشرفة ومنسوبات المدرسة وأولياء أمور الطالبات -آباء وأمهات- وزوجته وبناته للمشاركة في تكريم العم أبو علي.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وبعدها ألقت منسقة مشروع شاركك بالمدرسة الأستاذة عبير الفوزان كلمة افتتحت بها الحفل، تلاها كلمة مشرفات المشروع والتي ألقتها الأستاذة نوف الحمود مشرفة الصفوف الأولية نيابةً عن زميلتها الأستاذة إباء الجنيد مشرفة صعوبات تعلم.

تبعتها كلمة المعلمة حباب الحجيلي بالنيابة عن زميلاتها المعلمات كما ألقت الطالبات شهد البديرر وإيلاف الغامدي ولبنى الرشيدي والأخيرة كانت باللغة الإنجليزية.

ومن اللافت لجميل الوفاء مشاركة أولياء أمور الطالبات من خارج الرياض لظروف العمل عن طريق التسجيلات الصوتية حيث حرصوا على تسجيل وفاءهم وعرفانهم لجميل جهوده وحرصه واهتمامه والذي اجمع عليه الجميع من قائدة المدرسة ومنسوباتها إلى الطالبات وأولياء الأمور.

كما احتفل أولياء الأمور خارج المدرسة وسّلموا رئيس حراس مكتب وسط علي القبيسيي شهادة شكر وتقدير نيابة عن مديرة المكتب والتي كرمت بعد أن ألقت كلمتها جميع المشاركين في حفل التكريم، لإدارة الابتدائية ٢٥٠ وللفريق المنظم.

كما سلّمت قائدة المدرسة الأستاذة أمل البرقان زوجة العم أبو علي شهادات الشكر والتقدير على جهوده المباركة طوال السنوات الماضية.

وانتقل الجميع في جولة لورش العمل التي أقامتها الطالبات والمعلمات للهدايا العينية التي سيسلمونها للعم “أبو علي” مشاركة ود منهن، والتي كانت مجموعة ترسم إهداءاتها ومجموعة لتغليف الهدايا ومجموعة خطت على اللوح عبارات شكر وعرفان.

كما قدمت إدارة الإشراف كرسياً متحركاً وأجهزة طبية للعم أبو علي؛ تقديراً ووفاءً له بارك الله في الجهود، ونسأل الله أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم وأدام على هذا المجتمع المحبة والتكاتف وروح العطاء.