 توقعات «الأرصاد»: سماء غائمة جزئياً على شمال وغرب المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات «الأرصاد»: سماء غائمة جزئياً على شمال وغرب المملكة

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توقعات «الأرصاد»: سماء غائمة جزئياً على شمال وغرب المملكة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمةً جزئياً على شمال وغرب المملكة، ونشاطًا في الرياح السطحية على الأجزاء بين وادي الدواسر ونجران تمتد إلى الدوادمي، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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