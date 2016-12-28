«الصحة» تشدد على ملاحقة المؤسسات الوهمية

تواصل – الرياض:

أكدت وزارة الصحة أنها كثفت الرقابة على المؤسسات الصحية التي تقوم بالإعلان عن نفسها دون موافقة، مشيرة إلى أنه سيتم معاقبة المخالف بغرامات مالية وإغلاق المؤسسات الصحية.

وقال المشرف العام على الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود الدكتور محمد العبيداء – وفقا لـ”الوطن” – إن «غالبية الإعلانات الطبية تتاجر بصحة المرضى وهذا يتطلب تدخلا من وزارة الصحة لترشيدها.

وبحسب العبيداء، يتوجب إلزام الجهات الصحية بتفريغ إعلاناتها الطبية، وتشديد العقوبة على المخالفين من المراكز الطبية والأفراد للقوانين المتعلقة بالمطبوعات والنشر، لمنع إعلانات المبالغة والتدليس والإثارة».

ويرى العبيداء أنه “من المهم اقتصار الإعلان على اسم الطبيب ومؤهله حسب تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث إن المبالغات التي تتضمنها الإعلانات عن مستحضرات طبية ودوائية، ومدى التأثير الدوائي والعلاجي لها، يساعد على انتشار انطباع عدم الحاجة لمراجعة الطبيب، والاكتفاء بتناول تلك المستحضرات الطبية دون وصفة طبية، أو تقييم للحالة الصحية للمريض”.