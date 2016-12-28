«التعليم» تتخلص بالكامل من المدارس الأهلية المستأجرة خلال 3 أعوام

تواصل – الرياض:

قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، إن الوزارة ستتخلص بالكامل من المباني المدرسية الأهلية المستأجرة، التي تقدر أعدادها ما بين 4-6 آلاف مبنى، في غضون ثلاثة أعوام (بحلول 2020).

وأشار العيسى إلى انتهاء المهلة المحددة بسنتين من تاريخ القرار، مبينا وجود خطة لبناء 1600 مبنى مدرسي بالتعاون مع القطاع الخاص خلال السنوات الأربع القادمة، حسب “عكاظ”.

وقال في تصريحات عقب تدشينه أمس (الثلاثاء) مؤتمر الاستثمار في التعليم، الذي تنظمه شركة تطوير للمباني التعليمية بمقر وزارة التعليم بالرياض: إن الوزارة ستراعي استمرار المدرسة الأهلية إذا كان المبنى المستأجر مخصصا للتعليم.