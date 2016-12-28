 «الشورى» ينتقد مشاريع «الشؤون البلدية والقروية» ويصف أداءها بـ«البطيء» | صحيفة تواصل الالكترونية

«الشورى» ينتقد مشاريع «الشؤون البلدية والقروية» ويصف أداءها بـ«البطيء»

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«الشورى» ينتقد مشاريع «الشؤون البلدية والقروية» ويصف أداءها بـ«البطيء»

تواصل – الرياض:

وجَّه أعضاء مجلس الشورى، بالأمس، سيلاً من الانتقادات لوزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدين أن أداءها بطيء، وغير قادرة على إدارة مشاريعها، جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الحج والإسكان والخدمات، للتقرير السنوي للوزارة للعام المالي الماضي 1435 /1436 هـ.

وشملت الانتقادات التي وجهها أعضاء الشورى للبلديات ما يخص: النفايات، وندرة الأراضي، والحفريات، والمشاريع المتعثرة، ودعت اللجنة الوزارة لوضع ضوابط ومعايير تنظم توزيع انتشار المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية بحسب صحيفة ‘‘الوطن‘‘.

وطالبت اللجنة الوزارة بوضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط والتشريعات، ذات الصلة بها وبالأجهزة التخطيطية، وحثتها على الإسراع في الانتهاء من إيجاد المؤشرات المناسبة والهيكل التنظيمي الملائم للمرصد الحضري الوطني.

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