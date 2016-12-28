تفاصيل حادثة دهس طالبة ابتدائي أمام مدرستها في صبيا

تواصل ـ جازان:

روى حارس مدرسة أبو السلع الابتدائية للبنات التابعة لتعليم صبيا، محمد إبراهيم، تفاصيل حادثة الدهس التي تعرضت لها الطالبة بالصف الثالث ليلى بنت محمد علي حديدي، أمام باب المدرسة، قبل دخولها القاعة لأداء اختبار مادة «لغتي».

وأشار الحارس إلى أنه كان يحرص دوماً على تفقد الطالبات قبل دخول المدرسة، واعتاد من السائق أن يوقف الحافلة أمام بوابة المرحلة المتوسطة والثانوية المجاورة لمبنى الابتدائية، لتنزل الطالبات ويتوجهن بأمان إلى مدرستهن.

وأضاف: «لكن للأسف كان يوم أمس مختلفاً، فالسائق الجديد، أوقف الحافلة في الجهة الأخرى؛ ما يستدعي عبور الصغيرات الطريق الذي يخلو من المطبات الاصطناعية، وحين نزلت ليلى لقطع الطريق مع شقيقتها تعرضت للدهس»، مشيراً إلى أنه حين وقعت الحادثة كان مشغولاً بإدخال الطالبات حتى لا يخرجن من المدرسة للشارع.

وأفاد أنه حين سمع صوت الاصطدام توقع أن يكون أحد الشباب الطائشين يمارس التفحيط، ولم يتوقع أن تكون “ليلى” تعرضت للدهس، حتى سمع صراخ البنات، مبيناً أنه تفقد الموقع ووجد كثيراً من المتجمهرين، فحمل الصغيرة فوراً إلى مستشفى صبيا العام، إلا أنها فارقت الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.

وأكد أنهم يطالبون منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات بتنفيذ مطبات صناعية أمام المدرسة، ولكن دون جدوى.

وروى عدد من صديقات ليلى وهن يغالبن دموعهن تفاصيل ما حدث، وأشرن إلى أنهن كن يراجعن مادة لغتي في الحافلة، وحين توقفت في الجهة الأخرى من الطريق حاولت ليلى الوصول إلى المدرسة فارتطمت بها سيارة مسرعة، وألقت بها على بعد بضعة أمتار، فهرع المارة وأولياء الأمور لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة.

وأوضحت الطالبات أن ليلى يتيمة الأب ووالدتها كفيفة، كما يعاني ثلاثة من أشقائها من الغشاوة في البصر، وتعيش أسرتها في ظروف معيشية صعبة، وتفاقمت معاناتهم برحيل ليلى، حسب “عكاظ”.

وفي سياق متصل، شكلت لجنة من وزارة التعليم لكشف ملابسات الحادثة، كما باشر الحادثة مدير الأمن والسلامة بتعليم صبيا، ومدير خدمات الطلاب، ومنسق تعليم البنات ومدير الإعلام التربوي، ومديرة مكتب التعليم بصبيا، والجهات الأمنية من شرطة المحافظة ومرور صبيا.