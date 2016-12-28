«تقنية الأحساء» تفتح باب القبول في برنامج «الإنجليزية» المكثف

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أعلنت الكلية التقنية بالأحساء عن بدء التقديم على برنامج اللغة الانجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية، وذلك من خلال (البوابة الإلكترونية)، ويستمر التقديم حتى الـ 23 من الشهر الجاري.

وأوضح عميد الكلية عادل بن عبدالله المحبوب أن البرنامج يتم تنفيذه من قبل مدربين متخصصين؛ بهدف إكساب المتدربين مهارات اللغة وفق احتياج سوق العمل، لافتا إلى أن التدريب سيبدأ في الـ 8 من جمادى الأولى المقبل، ويستمر لمدة 18 أسبوعًا.

وأشار المحبوب إلى أنه يشترط للقبول في البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من في حكمهم، والحصول على الدبلوم من إحدى الكليات التابعة للمؤسسة، والتفرغ التام للبرنامج، إضافةً إلى الحصول في اختبار القبول على درجة A1 على معيار CEFR المكافئ للدرجة 2 في اختبارIELTS.