مشروع طلابي بـ«جامعة حائل» لبثّ الرسائل التوعوية عبر شبكات التواصل

تواصل – سعود الرفاع:

دشّن معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، مشروع طلبة الجامعة لإنتاج الرسائل التوعوية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يهدف إلى إقامة بنية محفزة وداعمة للإبداع والابتكار في مجال المعلومات والاتصالات، لصياغة رسائل وحملات تثقيفية للمجتمع في مجالات متعددة.

بدأ اللقاء، بعرض من الطلاب المشاركين أمام مدير الجامعة، عن أهم ملامح المشروع ومبادرة جامعة حائل في إقامة مشروع طلابي لإنتاج الرسائل التوعوية ولقيت دعمًا من وزارة التعليم ضمن مسابقة مبادرات الجامعات.

وشدد معاليه، على أهمية المشروع، لخلق توازن على شبكات التواصل الاجتماعي التي يواجه مستخدميها رسائل سلبية ومتكررة، وأشار معاليه إلى أن للمشروع أدواراً أخرى وأهمها تحفيزية، كما يمكن استثمار مهارات الشباب، ليكون منصة ثقافية لهم.

وأطلق الطلبة المشاركون، موقعًا إلكترونيًا للمشروع التوعوي، يحوي أكثر من 5 آلاف رسالة نصية، وأكثر من 3 آلاف صورة ونحو 100 مقطع مرئي، وسيتم تطويره تدريجيًا مع تقدم مهاراتهم التقنية، مع حساب خاص للمشروع على شبكة (تويتر) للتواصل الاجتماعي.