 رئيس لبنان: جئت لـ«الرياض» حاملا المودة والصداقة لشعب المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

رئيس لبنان: جئت لـ«الرياض» حاملا المودة والصداقة لشعب المملكة

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تواصل – سعود الخالد:

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، أنه جاء إلى المملكة حاملا المودة والصداقة للشعب السعودي.

وأضاف أن العلاقات اللبنانية السعودية تأثرت بالأحداث التي جرت في الدول العربية، وحصل بعض الشوائب غير الواضحة بالنسبة للبلدين، موضحا أنه موجود بالمملكة اليوم ليبدد الالتباسات التي حصلت.

وأوضح عون في حديث لقناة “الإخبارية” أدلى به بعد وصوله مساء أمس الاثنين إلى الرياض: “نود أن يتعلم الجميع أن الحروب الداخلية لا تنتهي إلا بالحل السياسي”، مشيرا إلى أن تجربتهم في لبنان أوصلتهم لاتفاق الطائف في المملكة”.

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