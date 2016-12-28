طرح أوّل تلفزيون يعتمد على مساعد «جوجل» الرقمي

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “نفيديا” الأمريكية، طرح الجيل الجديد من جهاز “شيلد تي في”، في الأسواق خلال يناير الجاري، باعتباره أوّل تلفزيون يعتمد على مساعد “جوجل” الرقمي، بسعة تخزينية 16.500 جيجابايت.

وقالت الشركة: إن الجهاز الصغير، الذي يأتي باللون الأسود، يتحول إلى مركز المنزل، ويمكن للمستخدم التحكّم فيه عن طريق الأوامر الصوتية من “جوجل”، علاوة على أنه يمكن دمجه مع الأجهزة الذكية الأخرى في المنزل مثل: “وحدات الثرموستات، أنظمة التحكم، الإضاءة، السماعات الشبكية”.

ويُمكن للمستخدم استعمال جهاز “نفيديا” الجديد عن طريق أجهزة التلفزيون للاستمتاع بخدمات تدفق البيانات مثل: نتفليكس، وخدمة “أمازون” للفيديو، و”يوتيوب”، و”تويتش”، وتشغيل مكتبات الميديا المختلفة، ويدعم تشغيل المحتويات فائقة الوضوح، وعرض الصور عالية التباين “إتش دي آر”.

ويستطيع المستخدم عبر خدمة “جي فورس ناو” الخاصة بـ”نفيديا”، وذراع التحكّم، الذي يتم توريده مع جهاز “شيلد تي في” من تشغيل ألعاب الكمبيوتر، حيث يتم تشغيل اللعبة على الكمبيوتر، أو خدمة الحوسبة، وبعد ذلك يتم نقلها عن طريق جهاز “شيلد تي في”.