سجن مواطن 6 سنوات لجأ إلى إيران وأنشأ قناة ضد المملكة

تواصل – علي الصغير:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم، حكماً ابتدائياً بحق مواطن بالسجن (6) سنوات من تاريخ إيقافه ودفع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته.

جاء ذلك بعد ثبوت تواصله مع عدد من المارقين خارج البلاد طلباً للدعم منهم ضد حكومة المملكة ولجوئه إلى دولة (إيران) بعد مقابلة قنصلها وحصوله على تأشيرات دخول إليها والتقائه بأحد المراجع الشيعية هناك وطرحه عليه فكرة ما يسمى (الخلافة الإسلامية) وطلبه دعمه في هذا الأمر وعلمه بذهاب ابنه إلى مواطن الصراع (اليمن) للاشتراك في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.

وأدانته المحكمة أيضاً بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامه بإنشاء قناة فضائية باسم (أمة واحدة) وتمويلها من ماله الخاص تهدف للعمل ضد المملكة، وإرساله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من البيانات التحريضية تتضمن مكان وتاريخ الخروج على الدولة بهدف إثارة الفتنة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية.

كما أدين بتواصله مع عدد من الشباب المنتمين لما يسمى (حزب التجديد بفلسطين) لمراجعة النصوص العدائية التي يريد بثها في قناته وتفريطه في جواز سفره بالإهمال مما أدى إلى فقدانه.