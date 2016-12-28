اتفاق خليجي على مضاعفة ضريبة «التبغ» 200%

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أعلن مسؤول إماراتي، اليوم الاثنين، أن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على مضاعفة الضريبة الانتقائية على سلعة التبغ بنسبة 200%، بدلاً عن 100% التي كانت مقررة من قبل.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتي: إن دول المجلس متفقة مبدئياً على مضاعفة الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية بنسبة 100% بدلاً من 50%، بحسب صحيفة “الاتحاد” الإماراتية.

يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد اتفقت على فرض رسوم ضريبية على السلع الانتقائية، مثل المشروبات الغازية بنسبة 50%، بجانب فرض ضريبة بنسبة 100% على مشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.