في لقاء مفتوح.. «بلدي الرياض» يناقش مشكلة «الحفريات» مع سكان العاصمة

تواصل – خالد العبدالله:

يعتزم المجلس البلدي لمدينة الرياض، طرح “مشكلة الحفريات” للنقاش العام خلال اللقاء المفتوح مع ساكني الرياض، الذي ينظمه المجلس غداً الثلاثاء، لمناقشة عدد من قضايا الشأن البلدي محل اهتمام سكان العاصمة حالياً.

ووجه بلدي الرياض دعوة عامة إلى ساكني الرياض لحضور اللقاء الذي سيعقد بقاعة الجلسان بحي شبرا على الطريق الدائري الجنوبي بعد صلاة العشاء مباشرة، حاثا الجميع على إبداء آرائهم ومقترحاتهم خلال اللقاء، وطرح ملاحظاتهم أمام الجهات الخدمية المشاركة لمناقشتها والإفادة منها في تحسين الخدمات البلدية المقدمة لساكني العاصمة، علماً أنه تم تخصيص قاعة خاصة بالنساء.

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض، وعدد من ممثلي الجهات الخدمية، مثل: وكلاء الأمانة، ورؤساء البلديات، وشركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء، وشركات الاتصالات، وإدارة مرور الرياض، ووزارة النقل، وهيئة تطوير الرياض، وإدارة التنفيذ والإشراف بأمانة الرياض، وإدارة الدراسات والتصاميم بأمانة الرياض.