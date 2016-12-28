 «فرن ذكي» ينبه المستخدم قبل احتراق الطعام | صحيفة تواصل الالكترونية

«فرن ذكي» ينبه المستخدم قبل احتراق الطعام

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«فرن ذكي» ينبه المستخدم قبل احتراق الطعام

تواصل – وكالات:

كشفت شركة جنرال إليكتريك «GE» عن فرن ذكي يمكنه العمل دون أي تدخل بشري باستخدام خدمة الواي فاي، وذلك خلال معرض CES في لاس فيجاس.

الفرن الذي يمكن تشغيله عن بُعد، بفضل ميزة التكامل مع جهاز ‘‘نست‘‘ المنزلي للحماية، يبحث عن علامات الدخان بشكل مستمر، ويرسل إنذارا وتنبيهات إلى الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم يخبره أن الفرن تم إغلاقه في حالة وجود أي خطر، وفق صحيفة ‘‘دايلي ميل‘‘ البريطانية.

وقال Paul Surowiec، نائب رئيس منتجات الطهي بشركة ‘‘GE‘‘: ‘‘إن الطهي يجب أن يكون تجربة ممتعة، لكننا نعرف أنه في بعض الأحيان هناك حوادث داخل المطبخ، لذا تكامل جهازنا مع ‘‘نست‘‘ يساعدنا على التأكد أن مستخدمينا أكثر أماناً عند الطهي، وخصوصاً عندما يتم ترك الفرن دون مراقبة‘‘.

وأضاف، أنه في حالة ظهور دخان أو حريق داخل الفرن، يرسل ‘‘نست‘‘ تنبيها للمستخدم في الوقت الحقيقي، مع توجيهه إلى تطبيق إعدادات المطبخ على هاتفه الذكي أو جهازه اللوحي.

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