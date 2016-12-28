 لحين التركيب.. 92 ريالاً رسوم ثابتة لفاقدي عدادات المياه بـ«الشرقية» | صحيفة تواصل الالكترونية

لحين التركيب.. 92 ريالاً رسوم ثابتة لفاقدي عدادات المياه بـ«الشرقية»

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لحين التركيب.. 92 ريالاً رسوم ثابتة لفاقدي عدادات المياه بـ«الشرقية»

تواصل ـ الشرقية:

كشف المتحدث الرسمي لمديرية المياه في المنطقة الشرقية، فهد الحميدي العنزي، عن صدور موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، حول عدد من التنظيمات الخاصة بنظام الفوترة لكافة المشتركين، ومنها تطبيق رسوم تعريفة ثابتة للمناطق غير المخدومة بعدادات مياه، بقيمة ثابتة تبلغ 92.25 ريال شهرياً، لحين تركيب عداد مياه للمشترك.

وأوضح العنزي: أن عدد المشتركين في المنطقة الشرقية، الذين يندرجون تحت هذه التعريفة يقارب 9% من إجمالي عدد المشتركين في المنطقة، والذين يتجاوزون 300 ألف مشترك.

وأشار إلى أن هذه الأعداد، تتقلص بشكل يومي مع مشاريع تركيب العدادات القائمة بالمديرية في عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وبدأ فرع المياه في محافظة الأحساء، مع بداية العام الميلادي الجديد بإصدار الفاتورة شهرياً، لتصبح 12 دورة شهرية، بدلاً من ثلاث دورات؛ إذ تبدأ عملية الفوترة من مدينة الهفوف، وتستهدف 35 ألف مشترك، كذلك في المبرز تستهدف 26 ألف مشترك بإجمالي 61 ألفاً.

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