سوريا.. روسيا تنشر «صواريخ نووية» في اللاذقية

تواصل – وكالات:

كشفت معلومات استخباراتية صهيونية، اليوم الأحد، عن قيام روسيا بنشر صواريخ متطورة من طراز “إسكندر” القادرة على حمل رؤوس نووية، في اللاذقية بسوريا.

وأظهرت صور نشرتها شركة “إيمجسات” التابعة للاحتلال الصهيوني، صواريخ “إسكندر” محملة على شاحنتين في قاعدة جوية سورية في منطقة اللاذقية، وفي صور أخرى تمت تغطية هذه الصواريخ.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفتي “يديعوت أحرونوت” العبرية و”ديلي ميل” البريطانية أن هذه الصواريخ كانت مخفية عن الأنظار، لكن أمطاراً غزيرة وفيضانات اضطرت الروس على الأرجح إلى نقل الشاحنات التي تحملها من مكانها إلى موقع آخر.