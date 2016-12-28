«تداول» تبدأ تطبيق التصنيف الجديد للقطاعات

تواصل ـ الرياض:

تعتمد شركة السوق المالية السعودية “تداول” ابتداء من اليوم الأحد، اعتماد التصنيف الجديد للقطاعات، من خلال تطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS)، وذلك بإعادة هيكلة قطاعات السوق، بحيث تتكون من 20 قطاعاً تمثل المستوى الثاني بحسب المعيار العالمي للقطاعات.

وقالت الشركة، في بيان لها إن هذه الخطوة تأتي بالتماشي مع استراتيجية “تداول” لدعم تطوير السوق المالية، بهدف تعزيز مستوى الشفافية داخل السوق وتوفير معلومات أكثر دقة عن أداء القطاعات.

وأضافت “تداول”، وفقاً للبيان أنها قامت بمخاطبة الشركات حول تصنيفها الجديد بناءً على المعيار العالمي للقطاعات، وكذلك لتوضيح المنهجية المتبعة في التصنيف الجديد حيث يعد كل من النشاط ومصدر الإيرادات عاملين رئيسيين لتصنيف الشركات.

وأشارت إلى حساب مؤشرات القطاعات الجديدة عند 5,000 نقطة (نقطة الأساس)، مما سيسهل إجراء مقارنات الأداء بين هذه القطاعات، كما سيتم حساب قيم تاريخية لهذه المؤشرات لفترة سنة سابقة ونشرها على موقع تداول الإلكتروني، وذلك لتعزيز المعلومات المتاحة للعموم والمهتمين بالتحليل المالي.

وأوضحت أنه سيتم نشر نسب التغيّر الخاصة بها في اليوم الثاني من بدء التطبيق، وسيتم التوقف عن حساب مؤشرات القطاعات الحالية بدءاً من اليوم الأحد 8 يناير، ولكن ستظل قيمها التاريخية متاحة على موقع “تداول” الإلكتروني.

وصرح مدير إدارة التداول بشركة السوق المالية “تداول”، طارق المشرف، في وقت سابق أن تطبيق معيار (GICS) لتصنيف القطاعات إلى 20 قطاعاً يضع نشاط الشركات في قطاعها المناسب، مشيرا إلى أن نظام تصنيف القطاعات سيتم تطبيقه على “نمو – السوق الموازية”، التي ستبدأ العمل في 26 فبراير المقبل.

ويمكن الاطلاع على التصنيف الجديد للقطاعات من خلال الرابط