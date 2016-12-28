 إصابة 4 إثر انقلاب حافلة معتمرين على طريق «الرياض- الطائف» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

إصابة 4 إثر انقلاب حافلة معتمرين على طريق «الرياض- الطائف» (صور)

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إصابة 4 إثر انقلاب حافلة معتمرين على طريق «الرياض- الطائف» (صور)

تواصل – الرياض:

أصيب 4 أشخاص جراء حادث انقلاب تعرضت له حافلة تقل 50 معتمراً، أمس السبت، بالقرب من مركز الحوميات على طريق “الرياض – الطائف”.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالرياض، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً مساء أمس، بوقوع حادث انقلاب لحافلة تضم 50 راكباً من جنسيات آسيوية كانوا متجهين لأداء العمرة؛ حيث وقع الحادث بالقرب من مركز الحوميات.

وأوضح أن الفرق الإسعافية اتضح لها بعد وصولها للموقع تعرض 4 ركاب لإصابات متوسطة؛ حيث نقلوا للمنشآت الطبية القريبة من موقع الحادث، فيما تعرض آخرون لإصابات طفيفة وقدمت لهم الخدمات الإسعافية الطارئة.

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