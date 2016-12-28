«هيئة التطوير»: مراجعات لتسريع وتيرة عمل المشاريع المتأخرة بمكة المكرمة

تواصل – مكة المكرمة:

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عن مراجعات وموازنات جديدة للمشاريع المتأخرة، المتعلقة بالطرق والإنشاءات المختلفة، لتسريع وتيرة إنجازها خلال العام الجديد.

تأتي هذه المراجعات، لارتباط بعض المشاريع بحركة حشود الحجاج الكبرى خلال مواسم الحج والعمرة، والمتمثلة في الطرق والتقاطعات وسط مكة المكرمة والمنطقة المركزية.

في هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس، جلال كعكي، أن نسب إنجاز المشاريع التي تشرف عليها الهيئة، مبنية على عوامل عدة، أهمها إجراءات نزع الملكيات ونقل الخدمات المعترضة للمشاريع بحسب ‘‘مكة‘‘.

وبين كعكي: أن الهيئة ستعمل في المرحلة المقبلة على مراجعة وموازنة جميع المشاريع القائمة والحديثة، مع الحرص على متابعتها، وصرف مستحقات المنفذين لها أولاً بأول، وتذليل العقبات كافة التي تواجههم للانتهاء من تنفيذها حسب الجداول الزمنية المعدة لها.

بينما قال الخبير العقاري منصور أبورياش: ‘‘إن مشاريع مكة المكرمة، تختلف عن غيرها في الأهمية، خاصة أنها ترتبط بحركة حشود كبرى من خلال مواسم الحج والعمرة‘‘، مبيناً أن تقاطعات شارع الأندلس وشارع الجزائر لا تزال تنتظر الاستكمال ضمن مراحل تنفيذ الطريق الدائري الثالث، وتشكل أهمية كبرى في تحرير حركة المركبات؛ مما يتيح المجال للحشود البشرية في وسط مكة المكرمة ومنطقتها المركزية.

ونبه إلى ضرورة استكمال إجراءات فتح الطريق الدائري الأول، مؤكداً أنه يعد خط المواجهة الأول؛ كونه يوزع المركبات على الطرق الدائرية الأخرى، ويشكل تخفيفاً كبيراً للعبء على الأحياء المجاورة للمنطقة المركزية، والخطط المرورية في مواسم الحج ورمضان.