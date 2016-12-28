 ارتفاع أسعار النفط وسط شكوك حول تخفيض إنتاج «أوبك» | صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع أسعار النفط وسط شكوك حول تخفيض إنتاج «أوبك»

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ارتفاع أسعار النفط وسط شكوك حول تخفيض إنتاج «أوبك»

تواصل – واس:

سجل النفط ارتفاعاً طفيفاً بفعل الإقبال المتزايد على الشراء بعقود آجلة، لينهي الخام الأسبوع على مكاسب محدودة بفعل صعود الدولار، والشكوك بشأن التزام منتجي ‘‘أوبك‘‘ باتفاق المنظمة الخاص بخفض الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 21 سنتاً إلى 57.10 دولار للبرميل، في التسوية بعد تحركها في نطاق 56.28 إلى 57.47 دولار للبرميل، محققاً مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً في التسوية إلى 53.99 دولار للبرميل، بعد تداوله في نطاق 53.32 إلى 54.32 دولار للبرميل.

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