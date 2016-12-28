في 2016.. عقارات «مرسى دبي» تفوق «برج خليفة» في جذب المستثمرين

تواصل ـ وكالات:

حققت العقارات الجاهزة في منطقة ‘‘مرسى دبي‘‘ لقب الأعلى مبيعاً للوحدات السكنية، متفوقة بذلك على مناطق ‘‘برج خليفة‘‘، و‘‘الخليج التجاري‘‘، و‘‘نخلة جميرا‘‘ في عام 2016، وذلك على صعيد جذب المستثمرين.

وأظهرت البيانات إقبال كبير للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشرائهم 1683 شقة سكنية وتجارية جاهزة للسكن بقيمة 4 مليارات درهم خلال العام الماضي 2016، في حين بيعت 996 شقة جاهزة مقابل 1.6 مليار درهم في منطقة الخليج التجاري، التي حلت بالمرتبة الثانية، وفقاً لـ”البيان” الإماراتية.

أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب عقارات منطقة برج خليفة، ببيع 584 شقة بقيمة 1.5 مليار درهم، ثم عقارات منطقة نخلة جميرا رابعة ببيع 425 شقة بقيمة 1.3 مليار درهم.