 طُلاب «تقنية طريف» يبتكرون محرّك سيارة يعمل بـ«الماء» | صحيفة تواصل الالكترونية

طُلاب «تقنية طريف» يبتكرون محرّك سيارة يعمل بـ«الماء»

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طُلاب «تقنية طريف» يبتكرون محرّك سيارة يعمل بـ«الماء»

تواصل – طريف:

ابتكر طلاب فرع “الكلية التقنية” بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية، إضافة تعديل على محرّك السيارة، بحيثُ يعمل بالماء بعد تحويله إلى غاز، ويُخفّف استهلاك الوقود بـ 40%.

ويُسهم التعديل في تقليل للغازات العادمة الضارة بالبيئة، وإطالة عمر المحرك وتقليل الأعطال، وزيادة قدرة المحرك.

وأشار مدير فرع الكلية التقنية بمحافظة طريف علي العنزي، إلى أنه تمّ تبني مشروع فكرة تشغيل المركبة بالماء بدلاً عن البنزين عبر تشغيل المحرك بواسطة خلية هيدروجينية “HHO fuel cell”، بحسب “الشرق”.

وبيّن العنزي، أنّه تمّ تطبيق الفكرة عملياً من قبل المهندسين والمتدربين على إحدى السيارات في الكلية، والتي قال: إنها نجحت نجاحاً باهراً، ووعد الطلاب المتدربين بتطويرها.

 

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